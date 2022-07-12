«Спросил: „Боишься?“ — и толкнул собаку на меня». Молодая мать из Владивостока рассказала, как на нее натравили овчарку
Жительница Владивостока Алла рассказала, как незнакомец натравил на нее овчарку на улице
Во Владивостоке мужчина натравил собаку на молодую женщину, попросившую его надеть на овчарку намордник. Пострадавшая, Алла Глухих, рассказала «360», что перед этим животное напало на отца ее подруги и вообще «не первый месяц держит весь дом в страхе».
Алла приехала со своим трехгодовалым сыном к подруге вечером 9 июля. Гости остались с ночевкой, на следующий день заказали роллы. Приехал отец подруги, Алексей, завязалась беседа на балконе квартиры, расположенной на первом этаже.
«Тут открывается входная дверь подъезда, и собака просто набрасывается на отца моей подруги. У него руки были в карманах, она начала его грызть. Вышел хозяин не спеша — я так понимаю, нетрезвый, — извинился, достал из кармана деньги, уронил, поднял и дал Алексею пять тысяч», — вспомнила Алла.
Пострадавший мужчина (по словам Аллы, у него «царапины на теле») отказался. Подруги ушли с балкона, решив, что Алексей и владелец овчарки сами договорятся. Около 21:00 Алла засобиралась домой. Перед тем как выйти с ребенком и вызвать такси, по просьбе родителей подруги пошла одна выносить мусор.
«Поворачиваю голову налево и вижу, что буквально в трех метрах от меня этот человек (его зовут Илья) дрессирует свою собаку без намордника и достаточно агрессивно с ней обращается: „Ко мне!“, „Сидеть!“ — и дергает ее при этом», — рассказала Алла.
«Еще хочешь?»
В это время, по ее словам, рядом на парапете находились двое мальчиков лет по 10, и она стала переживать, что они могут пострадать, как только что отец ее подруги, или овчарка набросится на саму Аллу с сыном. Молодая женщина решила вежливо попросить хозяину собаки надеть на нее намордник и пояснила, что «тут дети бегают».
«Он подошел близко к моему лицу, он выше меня ростом, и начал мне достаточно грубо говорить: „Есть вопросы?“. Я говорю: „Нет вопросов, наденьте на собаку намордник, пожалуйста, мы боимся ее, я видела, как она накинулась на отца моей подруги“. Он: „Боишься?“ Я подтвердила. Тогда он отпустил поводок, с карабина снял и толкнул собаку на меня», — описала страшные события Алла.
Овчарка несколько раз прокусила ей ногу, нанеся рваные раны. По словам пострадавшей, она пыталась сбежать к подъезду на одной ноге, а Илья продолжал ее преследовать.
«Говорит: „Еще хочешь?“ Я: „Нет, я хочу домой к ребенку, умоляю, уберите свою собаку!“» — вспомнила женщина.
Владелец собаки, выразившись матом, «разрешил» ей уйти.
Услышав крик, на балкон выбежала мать подруги Аллы и включила камеру. Она успела записать момент, когда Алла, уже раненая, просила мужчину убрать собаку. Во дворе также есть камеры видеонаблюдения, которые, вероятно, зафиксировали произошедшее.
«Я не была грубой — прекрасно понимала, что это взрослый мужчина в два раза больше меня, собака — овчарка. Я бы не стала лезть на рожон и грубить, зная, чем это чревато», — уверяет Алла.