Во Владивостоке мужчина натравил собаку на молодую женщину, попросившую его надеть на овчарку намордник. Пострадавшая, Алла Глухих, рассказала «360», что перед этим животное напало на отца ее подруги и вообще «не первый месяц держит весь дом в страхе».

Алла приехала со своим трехгодовалым сыном к подруге вечером 9 июля. Гости остались с ночевкой, на следующий день заказали роллы. Приехал отец подруги, Алексей, завязалась беседа на балконе квартиры, расположенной на первом этаже.

«Тут открывается входная дверь подъезда, и собака просто набрасывается на отца моей подруги. У него руки были в карманах, она начала его грызть. Вышел хозяин не спеша — я так понимаю, нетрезвый, — извинился, достал из кармана деньги, уронил, поднял и дал Алексею пять тысяч», — вспомнила Алла.

Пострадавший мужчина (по словам Аллы, у него «царапины на теле») отказался. Подруги ушли с балкона, решив, что Алексей и владелец овчарки сами договорятся. Около 21:00 Алла засобиралась домой. Перед тем как выйти с ребенком и вызвать такси, по просьбе родителей подруги пошла одна выносить мусор.

«Поворачиваю голову налево и вижу, что буквально в трех метрах от меня этот человек (его зовут Илья) дрессирует свою собаку без намордника и достаточно агрессивно с ней обращается: „Ко мне!“, „Сидеть!“ — и дергает ее при этом», — рассказала Алла.

Источник фото: РИА «Новости»

«Еще хочешь?»

В это время, по ее словам, рядом на парапете находились двое мальчиков лет по 10, и она стала переживать, что они могут пострадать, как только что отец ее подруги, или овчарка набросится на саму Аллу с сыном. Молодая женщина решила вежливо попросить хозяину собаки надеть на нее намордник и пояснила, что «тут дети бегают».

«Он подошел близко к моему лицу, он выше меня ростом, и начал мне достаточно грубо говорить: „Есть вопросы?“. Я говорю: „Нет вопросов, наденьте на собаку намордник, пожалуйста, мы боимся ее, я видела, как она накинулась на отца моей подруги“. Он: „Боишься?“ Я подтвердила. Тогда он отпустил поводок, с карабина снял и толкнул собаку на меня», — описала страшные события Алла.

Овчарка несколько раз прокусила ей ногу, нанеся рваные раны. По словам пострадавшей, она пыталась сбежать к подъезду на одной ноге, а Илья продолжал ее преследовать.

«Говорит: „Еще хочешь?“ Я: „Нет, я хочу домой к ребенку, умоляю, уберите свою собаку!“» — вспомнила женщина.

Владелец собаки, выразившись матом, «разрешил» ей уйти.

Услышав крик, на балкон выбежала мать подруги Аллы и включила камеру. Она успела записать момент, когда Алла, уже раненая, просила мужчину убрать собаку. Во дворе также есть камеры видеонаблюдения, которые, вероятно, зафиксировали произошедшее.

«Я не была грубой — прекрасно понимала, что это взрослый мужчина в два раза больше меня, собака — овчарка. Я бы не стала лезть на рожон и грубить, зная, чем это чревато», — уверяет Алла.