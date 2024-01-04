Происшествия 04 января 2024, 17:43 Спортзал загорелся в дагестанском селе Агвали МЧС: спортивный зал загорелся в дагестанском селе Агвали

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Дагестанские пожарные прибыли в село Агвали Цумадинского района для тушения крыши спортивного зала. Видео с места происшествия опубликовал центральный главк МЧС.

Пламя охватило все помещение и вырвалось наружу через кровлю. В небо поднялись густые клубы черного дыма. На место пожара прибежали местные жители.

В пресс-службе МЧС уточнили, что пожар распространился по кровле одноэтажной постройки. По предварительным данным, никто не пострадал. О причинах пожара в ведомстве не сообщили.

По неподтвержденной сведениям, пламя возникло из-за проблем с системой отопления. Официального подтверждения этой информации нет. Окончательные выводы сделает пожарная экспертиза.

В 17:31 пожар локализовали. В МЧС отметили, что пострадавших нет.