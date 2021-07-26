Спортсмены в Петербурге спасли прохожую от мужчины с топором

В Санкт-Петербурге женщину преследовал мужчина с топором. Спасти жительницу помогли мимо проходящие спортсмены. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным сайта, мужчина гнался за женщиной в Кировском районе. Очевидцы сообщили, что молодой человек с топором преследовал прохожую. По предварительной информации, он был пьян. Испугавшуюся горожанку заметили спортсмены из местного центра единоборств. Они помогли девушке и вызвали полицию.

В результате на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они скрутили подозреваемого и увезли в отделение. Пока неизвестно, что ему за это грозит. Предварительно, женщина не пострадала.