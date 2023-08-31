Происшествия 31 августа 2023, 21:05 Спортсмены подрались со зрителями во время пресс-конференции в Москве Спортсмены и зрители подрались на пресс-конференции в ТЦ «Ривьера» в Москве РИА «Новости»

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Во время пресс-конференции в торговом центре «Ривьера» в Москве спортсмены подрались со зрителями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные правоохранителей.

«В торговом центре „Ривьера“ произошла драка между зрителями и спортсменами во время пресс-конференции», — уточнил источник агентства.

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Предварительно, пострадавших в результате драки нет. Правоохранители установят обстоятельства потасовки. Участников конфликта разыскивают, найденных задержат. По результатам проверки специалисты примут решение «в установленном законом порядке».

На встрече с фанатами в Иркутской области пострадал известный TikTok-блогер Николай Прокопьев. В беседе с «360» молодой человек рассказал, что со своей командой приехал в Братск в рамках тура. Потасовка началась из-за того, что группа ребят стала кидать футбольный мяч в поклонников Прокопьева. После драки у блогера заболели спина и голова. С заявлением он обратился в правоохранительные органы.