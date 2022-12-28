Происшествия 28 декабря 2022, 14:53 Спортсмену дали шесть лет колонии за смерть мужчины в Калининграде

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В Калининграде суд вынес решение в отношении спортсмена с навыками тайского бокса, который до смерти избил водителя во время дорожного конфликта. Об этом написало ИА Nation News.

Инцидент произошел в конце сентября 2019 года. Во время ссоры с водителем спортсмен применил навыки бокса и нанес травмы мужчине, несовместимые с жизнью.

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Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев в колонии строго режима. Также обвиняемый должен будет выплатить двум пострадавшим участникам дорожного конфликта два миллиона рублей.

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