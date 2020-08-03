Спортсмен попал в больницу после трюка на чемпионате в Москве. Видео

Участник чемпионата Москвы по самокатному виду спорта получил травмы после падения с трамплина и был госпитализирован. Его неудавшийся трюк попал на видео.

На кадрах молодой человек подскакивает на высоком трамплине, самокат выносит его в сторону, спортсмен падает с высоты нескольких метров. Ведущий мероприятия просит подойти врачей скорой.

Травмированного участника зовут Олег. На видео, снятого с другого ракурса, ведущий объявляет, что Олег «готовится к попытке трюка».

В паблике крытого скейтпарка KSS в Instagram сообщили, что Олег находится в больнице. Подробностей там не привели.

Соревнования по самокатному спорту прошли 1 августа на ВДНХ.

2 августа российский пилот «Формулы 1» Даниил Квят разбил болид в гонке Гран-при Великобритании. На скорости 300 километров в час Квят, по его словам, «менял настройки на руле» и не смотрел на трассу.