03 августа 2020, 01:11
Спортсмен попал в больницу после трюка на чемпионате в Москве. Видео
Участник чемпионата Москвы по самокатному виду спорта получил травмы после падения с трамплина и был госпитализирован. Его неудавшийся трюк попал на видео.
На кадрах молодой человек подскакивает на высоком трамплине, самокат выносит его в сторону, спортсмен падает с высоты нескольких метров. Ведущий мероприятия просит подойти врачей скорой.
Травмированного участника зовут Олег. На видео, снятого с другого ракурса, ведущий объявляет, что Олег «готовится к попытке трюка».
В паблике крытого скейтпарка KSS в Instagram сообщили, что Олег находится в больнице. Подробностей там не привели.
Соревнования по самокатному спорту прошли 1 августа на ВДНХ.
2 августа российский пилот «Формулы 1» Даниил Квят разбил болид в гонке Гран-при Великобритании. На скорости 300 километров в час Квят, по его словам, «менял настройки на руле» и не смотрел на трассу.