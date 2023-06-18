Происшествия 18 июня 2023, 01:09 Спортсмен из Екатеринбурга утонул во время соревнований по триатлону в Самаре Telegram

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Житель Екатеринбурга погиб во время соревнований по триатлону в Самаре. Об этом сообщило в Telegram-канале Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 17 июня. Мужчина нырнул с баржи в Волгу напротив Первомайского спуска во время состязаний и пропал. Спустя время спасатели обнаружили его тело. Предварительной причиной смерти следователи назвали утопление.

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«Следователи провели осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, готовится к назначению ряд медицинских экспертиз», — говорится в сообщении СК.

Ранее в Карачаево-Черкесии во время сплава по горной реке погибла девушка. Рафт с 11 путешественниками перевернулся во время спуска. Девять человек смогли самостоятельно выбраться на берег, двоих из воды вытащили очевидцы.