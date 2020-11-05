Спорткары Mclaren и Ferrari столкнулись в центре Сочи. Видео

Спортивные машины Mercedes Mclaren и Ferrari столкнулись в центре Сочи. От удара Mercedes отбросило на бетонный бордюр. Водители не пострадали.

Авария произошла вечером 4 ноября на перекрестке улиц Егорова и Гагарина. Как сообщили «Кубанским новостям» в городском отделе ГИБДД, водитель Mercedes Mclaren «не выдержал безопасный интервал дистанции до двигающегося впереди автомобиля Ferrari, который поворачивал направо». В результате Mercedes въехал в Ferrari.

Дорогие спорткары получили повреждения. На кадрах с места ДТП видно, что у Mclaren смят бампер и оторвано зеркало.

Источник фото: отдел ГИБДД в Сочи

В этот же день в Великом Новгороде пассажирский автобус врезался в здание университета. По предварительным данным, женщине-водителю стало плохо за рулем. В результате она погибла. Также пострадали девять человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.