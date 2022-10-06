Спортивный журналист Бавли умер в Петербурге | 360°

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Спортивный журналист Бавли умер в Петербурге

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Спортивный журналист из Санкт-Петербурга Сергей Бавли умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на сайт издательства «Спорт День за Днем».

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Бавли до последнего работал главой редакционного совета, несмотря на то, что тяжело болел. Коллеги отметили также профессионализм журналиста. Они рассказали, что Бавли был сотрудником издательства последние 13 лет.

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