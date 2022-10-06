Спортивный журналист Бавли умер в Петербурге | 360°

Происшествия 06 октября 2022, 19:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Спортивный журналист Бавли умер в Петербурге

Читать 360tv в

Спортивный журналист из Санкт-Петербурга Сергей Бавли умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на сайт издательства «Спорт День за Днем».

Реклама

Бавли до последнего работал главой редакционного совета, несмотря на то, что тяжело болел. Коллеги отметили также профессионализм журналиста. Они рассказали, что Бавли был сотрудником издательства последние 13 лет.

0 0 0 0 0 0