23 января 2020, 12:54
Спортивные мероприятия запретили проводить в Китае из-за коронавируса
В Китае до апреля не будут проходить никакие спортивные мероприятия. Связано это со вспышкой коронавируса, который ходит по всей стране, написало РИА «Новости», ссылаясь на Федерацию автомобильного и мотоциклетного спорта КНР.
Сайт «Аргументы и факты» сообщил, что из-за нового вида пневмонии переносятся автомобильного ралли в Чанбайшане. Мероприятие планировалось на 12–14 февраля.
На данный момент число заразившихся — 571 человек, 17 из них погибли. Вирус атаковал 25 провинций и перешел в другие страны: Гонконг, Макао и Тайвань, а также в США, Японию, Южную Корею и Таиланд.