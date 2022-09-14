Спор пассажира и таксиста в Екатеринбурге закончился взрывом гранаты | 360°

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14 сентября 2022, 13:11

Спор пассажира и таксиста в Екатеринбурге закончился взрывом гранаты

Происшествия

14 сентября 2022, 13:11

Спор пассажира и таксиста в Екатеринбурге закончился взрывом гранаты

Ura.ru: граната взорвалась в Екатеринбурге после спора пассажира такси с водителем

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Граната разорвалась в Екатеринбурге после потасовки водителя такси с неоплатившими проезд пассажирами. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

По данным источника, происшествие произошло вечером 12 сентября на Июньской улице. Во двор многоквартирного дома заехала машина такси, между двумя пассажирами и водителем начался спор из-за отказа оплачивать проезд.

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В ходе возникшей потасовки у одного из пассажиров в руках появилась граната, которую он угрожал взорвать. Таксисту удалось выбить боеприпас из руки пассажира.

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После перепалки подобравший гранату таксист решил проверить, настоящая это граната или нет. Очевидцы сообщили, что он выдернул чеку и бросил боеприпас в кусты. После прогремевшего взрыва травмы получил другой водитель такси, прибывший чуть ранее на место ссоры.

Городское МВД не подтвердило слухи о взрыве гранаты. Правоохранители отметили, что очевидцы событий не сообщили им о применении оружия, обращений граждан с характерными травмами в больницы не зафиксировали. На предполагаемом месте происшествия следы разрыва гранаты не обнаружены.

Ранее сообщалось, что девочка в Воронеже обнаружила гранату во время прогулки на улице, писали «Известия».

Екатеринбург

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