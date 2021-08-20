Спор из-за сигарет спровоцировал поножовщину в Пензенской области

Спор из-за сигарет спровоцировал поножовщину в городе Заречном Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Ситуация произошла в доме на проспекте 30-летия Победы. Мужчина выпивал со своей сожительницей и попросил у нее сигарету. Женщина отказала в просьбе, на что возлюбленный принялся избивать ее. В попытках защититься она схватила нож и ударила своего сожителя в живот. Врачи госпитализировали пострадавшего.

Следователи возбудили уголовное дело. На данный момент они выясняют все обстоятельства случившегося.