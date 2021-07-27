Спор двух петербурженок из-за оставленной на газоне коляски закончился дракой

Маму с ребенком попытались прогнать из двора дома в Петербурге из-за того, что она оставила коляску на газоне. Пострадавшая по имени Ирина рассказала о случившемся на своей странице во «Вконтакте».

Ирина поделилась, что она гуляла с детьми в Мурино, куда приехала к подруге. В какой-то момент она поставила коляску ребенка на газон. Жительнице соседнего дома это не понравилось. Дама в белом стала объяснять, что это территория ее дома, и предложила «гостям» уйти. Спор перерос в потасовку, женщины подрались и порвали друг другу одежду.

«Пока я заливала перекисью палец, она вызвонила соседку и стали вместе мне предъявлять, что это их двор, и они за него платят. Мне там не место. Хотя управляющий ЖК пришел на место и сказал, что площадка — общественное пространство», — сетует Ирина.

После потасовки обе женщины обратились в полицию с заявлениями о побоях. Вторая участница драки пока никак не комментирует свою позицию.

Накануне большой общественный резонанс вызвал другой случай в Петербурге. Возле известного ЖК «Балтийская жемчужина» Наталья Липская попыталась прогнать с детской площадки детей с особенностями развития. Все они воспитанники центра помощи детям с расстройствами аутического спектра.

На видео с места происшествия видно, как Липская требует забрать «особенных» детей с площадки, потому что они якобы напугали ее ребенка. Директор детского центра «Какая разница» рассказала, что Липская уже несколько раз требовала от сотрудников не водить детей-инвалидов на площадку. В организации уже написали заявление в полицию, проводится проверка.