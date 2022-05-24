Спонсора террористов в Хабаровске приговорили к восьми годам тюрьмы

Канал финансирования террористов ликвидировали в Хабаровске. ФСБ задержала пять мужчин, один из которых снабжал деньгами международную террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам»*, сообщило РИА «Новости».

Мужчины переехали в Хабаровский край из Центральной Азии. Самому младшему 20 лет, старшему — 29 лет. Террористам переводил деньги 26-летний мужчина, остальные знали об этом, но не обращались в правоохранительные органы. Были возбуждены уголовные дела за содействие террористической деятельности и несообщение в органы власти.

Их уже осудили. Центральный районный суд Хабаровска обязал товарищей спонсора террористов выплатить штрафы, а его самого приговорил к восьми годам лишения свободы. Из этого срока два года он проведет в тюрьме, остальные шесть — в колонии строгого режима.

*«Хайят Тахрир аш-Шам» — запрещенная в России террористическая группировка.