Происшествия 08 января 2023, 13:40 Спящие ячейки ВСУ заподозрили в причастности к подрыву газопровода в Лутугине Офицер ЛНР Алабай: в подрыве газопровода в Лутугине могли участвовать спящие ячейки ВСУ МЧС ЛНР

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Спящие ячейки ВСУ могут быть причастны подрыву магистрального газопровода в Лутугинском районе Луганской Народной Республики. Такую версию выдвинул командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай своем Telegram-канале. Он не исключил участие в диверсии местных жителей.

«Реализовать диверсию подобного характера без точек опоры среди местного населения крайне сложно. Несмотря на восемь лет независимости ЛНР, <…> прочих спящих ячеек еще полно», — написал командир добровольческого подразделения спецназа.

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Офицер ЛНР обратил внимание, что подрыв газопровода в Лутугине создал для ФСБ непочатый край работы на ближайшее время.

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Магистральный трубопровод взорвался под Лутугином вечером в субботу, 7 января. Предварительной причиной взрыва назвали подрыв. Специалисты «Луганскгаз» оперативно восстановили магистральный газопровод.