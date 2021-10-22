Спящего мужчину вынесли из горящего дома в Чите

Жителю Читы удалось выжить в результате пожара в деревянном доме. К моменту приезда спасателей огонь захватил крышу дома и надворную постройку. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС Забайкальского края.

Звонок о пожаре поступил диспетчеру 21 октября около часа ночи. Прибывшие на место сотрудники МЧС не смогли попасть в дом через дверь, так как она была заблокирована. Им удалось пробраться в помещение через окно.

Хозяин дома в этот момент спал. Он даже не подозревал, что часть дома уже охвачено огнем. Спасатели взяли его на руки и вынесли из задымленного помещения. Мужчине не понадобилась помощь медиков.

В тушении огня были задействованы 12 человек и три спецмашины.