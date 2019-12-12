Списанная подлодка частично затонула в Приморье

Подводная лодка Тихоокеанского флота легла кармой на дно во время буксировки на утилизацию. В результате никто не пострадал, а субмарину должны теперь поднять специалисты.

«Подлодка частично затонула… В Японском море в шести милях от залива Восток буксировавшаяся подлодка при переходе на утилизацию легла на грунт. Кормовая часть коснулась грунта», — сообщил представитель Росморречфлота РИА «Новости».

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Он добавил, что судно-буксир «Лазурит» сейчас стоит на якоре рядом с субмариной. По его словам, в подлодке не было топлива, поэтому нет загрязнения. Кроме того, на борту не было экипажа, поэтому никто не пострадал.

Подлодку должны были доставить для утилизации на металлоперерабатывающий завод «Аскона».

«Ждем решения руководителя буксировки на привлечение спецорганизации для подъемных работ», — сказал сотрудник Росморречфлота.

Как уточнил агентству источник в ТОФ, речь идет о субмарине Б-260, которая стояла в отстое с 2013 года. Он отметил, что буксировка проходила при плохих погодных условиях.