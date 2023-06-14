Происшествия 14 июня 2023, 12:22 Спиртзавод в Курской области получил повреждения после атаки ВСУ Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле спиртзавода в поселке Теткино

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Вооруженные силы Украины атаковали приграничные населенные пункты Глушковского района Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Он сообщил, что в поселке Теткино под обстрел попал спиртзавод. В результате удара на предприятии повреждены технологические линии и нарушено электроснабжение.

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«Также под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи. Здесь обошлось без повреждений», — рассказал губернатор.

Накануне под обстрел ВСУ попал курский поселок Глушково. Удар пришелся на здание МВД и кинотеатр. В отделении полиции выбило стекла и осыпалась штукатурка. Всего в регионе зафиксировали 12 прилетов. Снаряды повредили 10 домов, никто не пострадал.

Украинские войска продолжают атаковать Белгородскую область. По Грайворонскому городскому округу 13 июня выпустили 42 боеприпаса. Никто из жителей не пострадал, разрушения зафиксировали только в одном из населенных пунктов.