«Спину сильно давануло». Рабочие пострадали при обвале шахты в Свердловской области

Горная порода обвалилась в шахте под Североуральском. В итоге трое рабочих получили травмы. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Обвал произошел днем 30 апреля в шахте №13 в поселке Калья. По предварительной информации, во время ЧП пострадали трое шахтеров, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Точное количество получивших травмы еще устанавливается.

Жена одного из рабочих Надежда Ижина рассказала «360», что сейчас мужчина едет в приемное отделение больницы. «Что-то с рукой. Троих увезли на скорой. Его напарнику спину сильно давануло. Больше пока не звонил», — поделилась она.

Следователи уже организовали доследственную проверку. Они проверят всю документацию о проводившихся работах в шахте, а также изучат документы о прохождении инструктажа по технике безопасности и другие бумаги.

Официальный представитель рудника Роман Лукичев уточнил РИА «Новости», что во время ЧП в шахте произошел горный удар — локальное подземное землетрясение. Сейчас работа приостановлена. Всего там трудились 280 шахтеров, которые сейчас находятся на поверхности.