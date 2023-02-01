01 февраля 2023, 00:07
Спиленное дерево упало на лесоруба на Урале
В одну из больниц Челябинской области попал 40-летний лесоруб, на которого рухнул ствол спиленного дерева. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МЧС.
В 20 километрах от Кыштыма мужчина вместе с напарниками работал на площадке лесозаготовки. В какой-то момент одно из спиленных деревьев сорвалось и придавило рабочего. В результате ему раздробило ногу в нескольких местах.
Реклама
Мужчина остался жив, ему помогли добраться до больницы.
Челябинская область
Реклама
Реклама