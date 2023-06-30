Происшествия 30 июня 2023, 18:27 Спецслужбы собрались штурмовать аэропорт Кишинева, где забаррикадировался стрелок МВД Молдавии: здание аэропорта с забаррикадировавшимся стрелком собрались штурмовать Simiprof // CC BY-SA 4.0 / Википедия

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Спецслужбы готовятся к штурму помещения в аэропорту Кишинева, в котором забаррикадировался «стрелок». Об этом сообщили в МВД Молдавии.

Иностранец, которого не пустили в республику, устроил стрельбу. Все вылеты из международного аэропорта Кишинева временно приостановили, людей эвакуировали.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, подробности выясняются. Местные СМИ пишут, что спецназ Fulger предпринял попытку захвата стрелявшего. К аэропорту приехала бригада скорой помощи и спасатели.

Ранее вооруженный мужчина взял в заложники посетителей банка в Астане. Он потребовал перевести деньги малоимущим. Начался штурм здания, людей освободили.