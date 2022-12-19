Происшествия 19 декабря 2022, 12:24 Спецслужбы предотвратили провокацию в Луганске с призывом убивать русских РИА «Новости»: мужчина пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывом убивать русских РИА «Новости»

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Житель Северодонецка по поручению украинских властей намеревался совершить провокацию и привезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русское население. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель спецслужб.

Правоохранители остановили для проверки один из автомобилей в Луганской Народной Республике. Интерес полицейских вызвал испуганный внешний вид водителя.

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«Обнаружили пакет с елочными игрушками, на которых был текст с призывами убивать русских», — сказано в сообщении.

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Задержанный признался, что планировал развесить украшения неподалеку от одного из учебных заведений в центре Луганска, чтобы спровоцировать ненависть к России.

«Мужчина выполнял поручение кураторов из украинского Центра информационно-психологических операций. Даже такие мелкие провокации курируют их специалисты с поощрения правительства», — добавил источник.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором украинский посол в Казахстане Петр Врублевский публично призвал убивать русских людей. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать высказываниям дипломата юридическую оценку.