19 декабря 2022, 12:24
Спецслужбы предотвратили провокацию в Луганске с призывом убивать русских
РИА «Новости»: мужчина пытался ввезти в Луганск елочные игрушки с призывом убивать русских
Житель Северодонецка по поручению украинских властей намеревался совершить провокацию и привезти в Луганск елочные игрушки с призывами убивать русское население. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель спецслужб.
Правоохранители остановили для проверки один из автомобилей в Луганской Народной Республике. Интерес полицейских вызвал испуганный внешний вид водителя.
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«Обнаружили пакет с елочными игрушками, на которых был текст с призывами убивать русских», — сказано в сообщении.
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Задержанный признался, что планировал развесить украшения неподалеку от одного из учебных заведений в центре Луганска, чтобы спровоцировать ненависть к России.
«Мужчина выполнял поручение кураторов из украинского Центра информационно-психологических операций. Даже такие мелкие провокации курируют их специалисты с поощрения правительства», — добавил источник.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором украинский посол в Казахстане Петр Врублевский публично призвал убивать русских людей. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать высказываниям дипломата юридическую оценку.
ЛНР
Украина
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