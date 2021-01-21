21 января 2021, 20:26
СМИ: спецслужбы полностью обследовали здания МГУ после сообщения об угрозе взрыва
Пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова заверила РИА «Новости», что вузовские здания полностью обследованы после сообщения об угрозе взрыва.
«Здания полностью обследованы спецслужбами», — цитирует инсайдера RT.
По его словам, завтра сотрудники университета вернутся к работе в штатном режиме. Уточняется, что ректор МГУ получил сообщение с угрозой взрыва. От него требовали 800 тысяч рублей.