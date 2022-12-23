Происшествия 23 декабря 2022, 07:42 Спецслужбы нашли в поселке Светличное в ЛНР два схрона боеприпасов РИА «Новости»: в ЛНР нашли два схрона для диверсантов, которые хотели устроить теракты РИА «Новости»

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Два схрона боеприпасов нашли в Луганской Народной Республике. Диверсанты собирались устроить с их помощью теракты против мирных жителей, рассказал РИА «Новости» источник в спецслужбах.

Тайники нашли в поселке Светличное. В разрушенной школе припрятали десять мин калибром 82 миллиметра, а также 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибром 125 миллиметров. По словам силовика, диверсанты собирались устроить нападения на мирных жителей во время новогодних праздников.

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Ранее спецслужбы наткнулись на другой схрон оружия и боеприпасов в заброшенном здании на территории ЛНР. Диверсанты подготовили самодельное взрывное устройство, мины со взрывателями, гранаты, военную форму и инкассаторскую машину. Силовики выяснили, что тайник принадлежал участникам украинского нацбатальона «Кракен» (ответвление батальона «Азов», признанного террористической организацией и запрещенного в России).

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