22 марта 2024, 23:13
Спецподразделения Росгвардии приступили к поискам причастных к стрельбе в Crocus City Hall
Росгвардия ведет поиски преступников и эвакуирует людей из Crocus City Hall
Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в Crocus City Hall. Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания», — указали в ведомстве.
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Стрельба произошла в Crocus City Hall вечером 22 марта. Огромное количество людей пришли на концерт группы «Пикник». Неизвестные ворвались в здание и открыли огонь. По данным ФСБ, жертвами стрельбы оказались 40 человек. Еще около 100 пострадали.
В здании начался пожар. Огонь охватил фасад концертного зала. Кадры с места возгорания появились в распоряжении «360».
Стрельба
Росгвардия
Стрельба в Crocus City Hall
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