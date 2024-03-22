Важное 22 марта 2024, 23:13 Спецподразделения Росгвардии приступили к поискам причастных к стрельбе в Crocus City Hall Росгвардия ведет поиски преступников и эвакуирует людей из Crocus City Hall РИА «Новости»

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Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в Crocus City Hall. Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания», — указали в ведомстве.

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Стрельба произошла в Crocus City Hall вечером 22 марта. Огромное количество людей пришли на концерт группы «Пикник». Неизвестные ворвались в здание и открыли огонь. По данным ФСБ, жертвами стрельбы оказались 40 человек. Еще около 100 пострадали.

В здании начался пожар. Огонь охватил фасад концертного зала. Кадры с места возгорания появились в распоряжении «360».