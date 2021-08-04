Спецоперация началась в здании кабмина Украины

В здании кабмина Украины начали спецоперацию по обезвреживанию мужчины, угрожающего взорвать гранату. Об этом сообщил ТАСС.

«В здание Кабмина прошел мужчина с гранатой. К зданию подъехал спецназ. Возможно будет штурм», — написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Квартал возле здания правительства оцеплен.

Он отметил, что в 13:00 должно состояться заседание правительства. Пока информации об его отмене не поступала. По словам Гончаренко, террорист задержан.

Ранее появилась информация, что неизвестный угрожает взорвать гранату в правительстве Украины. Очевидцы сняли мужчину с гранатой на видео. Он ругается, отговаривает людей заходить в здание и заявляет, что «живым отсюда не уйдет». Информации о том, что ему нужно, пока нет.