Происшествия 24 ноября 2023, 14:55 Спецназовцы перехватили в ДНР замаскированный под орла дрон. Птицу-шпиона сняли на видео Росгвардия посадила в ДНР замаскированный под орла украинский БПЛА

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В ДНР посадили украинский дрон-разведчик, замаскированный под орла. Саперы осмотрели его и передали компетентным органам. Пресс-служба Росгвардии показала необычный беспилотник.

Бойцы спецназа с коллегами из военной контрразведки увидели необычный аппарат во время разведывательно-поисковых мероприятий. Они заподозрили, что в небе летала не птица, а дрон.

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«Действительно, с большого расстояния БПЛА напоминал птицу. И, как казалось, противник безнаказанно снимал территорию», — сказал представитель Росгвардии.

Пресс-служба Росгвардии

Аппарат посадили с помощью специальных средств подавления сигнала и отдали саперам. В корпусе в виде орла нашли встроенную видеокамеру. Беспилотник неустановленного образца отправили компетентным органам.

Вооруженные силы Украины использовали на поле боя муляжи западной техники, например, артиллерийской установки М777. Они делали такие макеты из канализационных труб.