Спецназ задержал подозреваемого в избиении водителя КАМАЗа битой

Уточняется, что 3 ноября грузовик ехал по улице Станкостроителей. Он находился в крайней левой полосе и собирался повернуть. Этот маневр не понравился водителю автомобиля Mitsubishi Lancer, который ехал по встречной полосе. Водитель иномарки догнал отечественную машину и вытащил из кабины водителя.

По словам пострадавшего, его избили ногами и бейсбольной битой. Напавший скрылся с места происшествия. Врачи установили, что водитель КАМАЗа получил сотрясение мозга. Полиция возбудила уголовное дело.

В четверг, 12 ноября, подозреваемого в избиении задержали сотрудники спецназа МВД. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.