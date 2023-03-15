Эксклюзив 15 марта 2023, 13:54 Спецназ отправился на место стрельбы в Кировской области МВД: спецназ отправили к дому в Вятских Полянах, где житель открыл огонь с балкона РИА «Новости»

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Правоохранительные органы отправили к дому в Вятских Полянах, из окна которого стреляет мужчина, спецназ. Об этом сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД по Кировской области.

«Поступило сообщение о данном происшествии в дежурную часть. На место выехали сотрудники полиции. Мужчина из окна своей квартиры стреляет дробью. Туда выдвинулся спецназ», — уточнила представительница ведомства.

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Днем 15 марта стало известно, что мужчина в Вятских Полянах начал стрелять по прохожим из своей квартиры на пятом этаже. Сотрудники полиции и Росгвардии прибыли на место ЧП. Очевидцы заявляли, что неизвестный открыл огонь по сотрудникам МВД и машине скорой помощи.

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Губернатор региона Александр Соколов рассказал, что стрелком является владелец квартиры, откуда идут выстрелы. По его словам, у мужчины есть два гладкоствольных оружия.