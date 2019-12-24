Спецкомиссия займется расследованием крушения Су-57 в Хабаровском крае

По данным ОАК, самолет Су-57 (заводской индекс Т-50) рухнул во время испытательного полета в 111 километрах от аэродрома базирования в Комсомольске-на-Амуре. Система катапультирования сработала штатно, летчик остался жив. На земле жертв и разрушений нет. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, за штурвалом самолета был гражданский летчик.

Этот истребитель принадлежал авиационному заводу в Комсомольске-на-Амуре КнААЗ (филиал «Сухого»). Всего на предприятии произвели 10 крылатых машин Су-57 для летных испытаний. Первый полет истребителя состоялся в начале 2010 года. По данным агентства, Министерство обороны России на днях получит первый серийный самолет Су-57. ВКС РФ получат 76 таких истребителей к 2028 году.

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях. Истребитель также может преодолеть ПВО противника и поразить наземные и надводные цели.