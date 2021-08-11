Специальная комиссия установит причины ДТП с автобусом в Петербурге

Специальная рабочая комиссия проведет проверку, чтобы установить причины ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге 11 августа. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

По распоряжению председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилла Полякова на место выехал его заместитель, чтобы лично проконтролировать ситуацию. А специальная рабочая комиссия проверит исправность транспортного средства и установит причины аварии.

Автобус № 130 врезался в столб на Ленинском проспекте 11 августа. Семь пассажиров госпитализировали.