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    11 августа 2021, 19:20

    Специальная комиссия установит причины ДТП с автобусом в Петербурге

    Полина Гребенщикова

    Специальная рабочая комиссия проведет проверку, чтобы установить причины ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге 11 августа. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

    Специальная комиссия установит причины ДТП с автобусом в Петербурге

    По распоряжению председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилла Полякова на место выехал его заместитель, чтобы лично проконтролировать ситуацию. А специальная рабочая комиссия проверит исправность транспортного средства и установит причины аварии.

    Автобус № 130 врезался в столб на Ленинском проспекте 11 августа. Семь пассажиров госпитализировали.