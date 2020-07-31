Специалисты восстановили завод после потопа в Свердловской области

Работы по устранению потопа проводились на протяжении девяти дней. В общей сложности было откачено более 400 тысяч кубометров воды. Все оборудование проверили и починили.

«В течение этого времени были также с опережением графика проведены ремонтные работы на стане, которые планировались на конец года. Завод „НЛМК-Урал“ в Нижних Сергах запустил в работу прокатный стан, который был остановлен 20 июля после затопления», — поделились в пресс-службе предприятия.

Ликвидацией потопа занимались более 500 человек.