Специалисты устраняют последствия подтопления в Красногорске. Кадры

В городском округе Красногорск из-за продолжительных дождей вышла из берегов река Нахабинка. В результате под водой частично оказались ряд улиц в поселке Нахабино и микрорайоне Опалиха. Для устранения последствий наводнения на место прибыли бригады областной специализированной аварийно-восстановительной службы (МосАВС), сообщил корреспондент «360».

Специалисты развернули мощный промышленный насос около станции Опалиха. В час он выкачивает более 200 кубометров воды. Если потребуется, мощность насоса увеличат до 300 кубометров.

Сейчас специалисты прибыли на вторую точку — в Нахабино. Для работы здесь требуется перекрыть движение по улице Панфилова, а только после начать откачку воды. Оборудование сюда доставили более мощное. За час оно способно откачать порядка 400 кубометров воды. Как долго будут проходить здесь работы сказать сложно. Опять начался мелкий дождь. И судя по прогнозу, осадки продолжатся до середины воскресенья. Соответственно вода будет понемногу прибавляться.

Еще один насос специалисты развернут в деревне Марьино. Сейчас туда направляются бригада с оборудованием.

«360» опубликовал видео подтопленных участков, снятых с высоты птичьего полета. На кадрах можно увидеть, что вода распространилась по всюду, включая дворы и дороги. Кроме того, видны бурные потоки реки, которая продолжает растекаться по участкам.

Бригады областной специализированной аварийно-восстановительной службы (МосАВС) будут дежурить в округе до стабилизации погоды, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.