Специалисты установили причины гибели белого медведя в зоопарке Екатеринбурга

По результатам прокурорской проверки установлены точные причины гибели белого медведя в "Екатеринбургском зоопарке”. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Свердловской области.

Согласно заключению сотрудников кафедры морфологии и экспертизы ФГБОУ ВО УрГАУ, причиной смерти животного стало кровоизлияние в мозг. Также были выявлены морфологические изменения, которые свойственны для онкологического заболевания печени. Помимо этого, результаты вскрытия показали, что в полости желудка все это время находилось крупное инородное тело — мяч.

Специалисты ведомства считают, что сотрудники “Екатеринбургского зоопарка” не смогли обеспечить высокий уровень безопасности своим подопечным, что и привело к попаданию постороннего предмета в вольер и дальнейшему печальному исходу. Также в учреждении в недостаточной мере проводится работа по контролю за действиями посетителей и пресечению их неправильного поведения.

Прокуратура по результатам прошедшей проверки составила представление на имя директора, согласно которому руководство зоопарка обязано устранить все выявленные нарушения.