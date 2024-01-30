Происшествия 30 января 2024, 09:18 Специалисты стройконтроля начали обследование треснувшего дома в Пересвете

Читать 360tv в

Специалисты строительного контроля работают на месте ЧП в городе Пересвет, где по фасаду одного из зданий пошла трещина. Речь идет о доме № 7 на Октябрьской улице.

Также здесь присутствуют сотрудники администрации, МЧС и управляющей компании. Подход к дому огородили. Эти меры приняли еще накануне вечером.

Дарья Леонова Дарья Леонова Дарья Леонова Дарья Леонова Дарья Леонова

Часть жителей дома 29 января временно отселили и разместили в ДК «Космос». Людей обеспечили горячим питанием, предоставив полноценный ужин, выпечку и горячие напитки.

На месте постоянно находятся сотрудники администрации и волонтеры, они помогают людям, сообщал накануне глава городского округа Сергиев Посад Дмитрий Акулов.

Вечером того же дня он вместе с заместителем председателя правительства Подмосковья Вячеславом Духиным встретились с жильцами, проговорив нюансы размещения, а также выслушав просьбы и предложения.

«Никаких особенных пожеланий нет. Люди благодарят за заботу, беспокоятся о домашних питомцах, о том, когда можно будет забрать необходимые вещи», — уточнил Акулов.

По его словам, ответы на большинство вопросов даст обследование здания, которое начнется рано утром 30 января.