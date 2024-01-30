Происшествия

30 января 2024, 09:18

Специалисты стройконтроля начали обследование треснувшего дома в Пересвете

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Специалисты строительного контроля работают на месте ЧП в городе Пересвет, где по фасаду одного из зданий пошла трещина. Речь идет о доме № 7 на Октябрьской улице.

Также здесь присутствуют сотрудники администрации, МЧС и управляющей компании. Подход к дому огородили. Эти меры приняли еще накануне вечером.

Дарья Леонова
Дарья Леонова
Дарья Леонова
Дарья Леонова
Дарья Леонова
Дарья Леонова
Дарья Леонова
Дарья Леонова
Дарья Леонова
Дарья Леонова

Часть жителей дома 29 января временно отселили и разместили в ДК «Космос». Людей обеспечили горячим питанием, предоставив полноценный ужин, выпечку и горячие напитки.

На месте постоянно находятся сотрудники администрации и волонтеры, они помогают людям, сообщал накануне глава городского округа Сергиев Посад Дмитрий Акулов.

Вечером того же дня он вместе с заместителем председателя правительства Подмосковья Вячеславом Духиным встретились с жильцами, проговорив нюансы размещения, а также выслушав просьбы и предложения.

«Никаких особенных пожеланий нет. Люди благодарят за заботу, беспокоятся о домашних питомцах, о том, когда можно будет забрать необходимые вещи», — уточнил Акулов.

По его словам, ответы на большинство вопросов даст обследование здания, которое начнется рано утром 30 января.

Сергиев Посад

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