30 января 2024, 09:18
Специалисты стройконтроля начали обследование треснувшего дома в Пересвете
Специалисты строительного контроля работают на месте ЧП в городе Пересвет, где по фасаду одного из зданий пошла трещина. Речь идет о доме № 7 на Октябрьской улице.
Также здесь присутствуют сотрудники администрации, МЧС и управляющей компании. Подход к дому огородили. Эти меры приняли еще накануне вечером.
Часть жителей дома 29 января временно отселили и разместили в ДК «Космос». Людей обеспечили горячим питанием, предоставив полноценный ужин, выпечку и горячие напитки.
На месте постоянно находятся сотрудники администрации и волонтеры, они помогают людям, сообщал накануне глава городского округа Сергиев Посад Дмитрий Акулов.
Вечером того же дня он вместе с заместителем председателя правительства Подмосковья Вячеславом Духиным встретились с жильцами, проговорив нюансы размещения, а также выслушав просьбы и предложения.
«Никаких особенных пожеланий нет. Люди благодарят за заботу, беспокоятся о домашних питомцах, о том, когда можно будет забрать необходимые вещи», — уточнил Акулов.
По его словам, ответы на большинство вопросов даст обследование здания, которое начнется рано утром 30 января.
Сергиев Посад
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