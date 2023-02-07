Происшествия 07 февраля 2023, 18:17 Специалисты Роспотребнадзора не выявили загрязнений воздуха после пожара на НПЗ в Кстове

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Возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода произошло в городе Кстов Нижегородской области. После пожара Роспотребнадзор провел проверку на превышение ПДК, сообщило НИА «Нижний Новгород».

Отмечается, что после пожара специалисты выехали на предприятие для проведения исследований воздуха. При проверках не было выявлено превышения числа опасных веществ в воздухе.

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В настоящее время производственное предприятие работает в штатном режиме.

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