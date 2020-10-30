30 октября 2020, 18:25
Специалисты «Роскосмоса» оценили новую версию появления трещины на МКС
Представители «Роскосмоса» оценили новую версию появления трещины в российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС), согласно которой причиной произошедшего стало внешнее воздействие, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
В «Роскосмосе» объяснили, что специалисты главной оперативной группы управления российского сегмента МКС вместе с экипажем 64-й экспедиции изучают повреждения.
«В данный момент специалисты рассматривают различные версии происхождения трещины, поэтому делать выводы о причинах преждевременно, в том числе о внешнем воздействии на модуль», — процитировало экспертов ИА RNS.
Накануне российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что трещина в модуле «Звезда» обладает «выпуклой внутрь формой». По мнению экипажа станции, она могла появиться из-за удара снаружи.