Специалисты «Роскосмоса» оценили новую версию появления трещины на МКС

В «Роскосмосе» объяснили, что специалисты главной оперативной группы управления российского сегмента МКС вместе с экипажем 64-й экспедиции изучают повреждения.

«В данный момент специалисты рассматривают различные версии происхождения трещины, поэтому делать выводы о причинах преждевременно, в том числе о внешнем воздействии на модуль», — процитировало экспертов ИА RNS.

Накануне российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил, что трещина в модуле «Звезда» обладает «выпуклой внутрь формой». По мнению экипажа станции, она могла появиться из-за удара снаружи.