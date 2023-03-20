Эксклюзив 20 марта 2023, 06:48 Специалисты обследовали газгольдер в Воскресенском, из которого произошла утечка газа Специалисты по обслуживанию газгольдера прибыли к месту утечки в Воскресенском freepik

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В поселке Воскресенское в Новомосковском административном округе заметили утечку из свежезаправленного газгольдера. Специалисты по обслуживанию осмотрели его и решили стравить газ естественным путем, рассказал источник «360».

Емкость с пропаном находится под землей на территории частного дома в СНТ «Бархатная роща». По словам источника, газгольдер заправили 19 марта. Владельцы вызвали спасателей, а они — городские службы. Дом обесточили, отключили уличное освещение, людей эвакуировали на безопасное расстояние. Клапан и муфту накрыли, чтобы избежать дальнейшего выхода газа.

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Ночью 20 марта специалисты по обслуживанию газгольдера приехали на место и осмотрели оборудование. Они выяснили, что все краны обледенели, и стравить газ принудительно не получится — только естественным путем. На это уйдет около суток.

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