Специалисты объяснили, как в последние годы судят по статье Ефремова

По информации издания, в прошлом году участниками подобных аварий стали 4 238 человек, что составляет 25% от общего числа попавших в ДТП людей. В последние три года число таких происшествий уменьшается. Так, в 2017 году цифра составляла 1048 случаев, а в прошлом году — 849 случаев.

В минувшем году большая часть обвинительных приговоров по такому делу (368) предусматривала от двух до трех лет лишения свободы. 222 человека получили от трех до пяти лет колонии. Условный срок дали 125 подсудимым. От пяти до восьми лет лишения свободы избрали для 21 человека.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд вынес приговор Михаилу Ефремову. Его приговорили в восьми годам заключения и выплате компенсации родственникам погибшего.

Смертельное ДТП произошло ровно три месяца назад. Автомобиль артиста столкнулся с фургоном курьера Сергея Захарова 8 июня. Ефремов до последнего отрицал свою вину.