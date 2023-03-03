Происшествия 03 марта 2023, 01:02 Специалисты не нашли признаков взрыва в Коломне ТАСС: специалисты не нашли признаков взрыва в Коломне после проверки ряда объектов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Специалисты не нашли признаков взрыва в Коломне после проверки ряда потенциальных объектов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Обследовали ряд потенциальных объектов, никаких признаков [взрыва] не обнаружили», — привело агентство слова своего собеседника.

Реклама

В штатном режиме работают газовое и электроснабжение в городском округе Коломна. Как пояснили агентству в Министерстве энергетики Подмосковья, нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировали.

«В результате происшествия в городском округе Коломна технологических нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано», — отметили в региональном министерстве.

Вечером 2 марта жители Коломны и окрестностей города услышали громкий взрыв. В социальных сетях появились кадры, на которых можно услышать этот звук. В правоохранительных органах сообщили, что сотрудники МЧС и экстренных служб, а также правоохранители выехали на место для проверки информации. В пресс-службе городской администрации также подтвердили выезд оперативных служб на место для проверки поступивших данных.