03 марта 2023, 01:02
Специалисты не нашли признаков взрыва в Коломне
ТАСС: специалисты не нашли признаков взрыва в Коломне после проверки ряда объектов
Специалисты не нашли признаков взрыва в Коломне после проверки ряда потенциальных объектов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Обследовали ряд потенциальных объектов, никаких признаков [взрыва] не обнаружили», — привело агентство слова своего собеседника.
Реклама
В штатном режиме работают газовое и электроснабжение в городском округе Коломна. Как пояснили агентству в Министерстве энергетики Подмосковья, нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировали.
«В результате происшествия в городском округе Коломна технологических нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано», — отметили в региональном министерстве.
Вечером 2 марта жители Коломны и окрестностей города услышали громкий взрыв. В социальных сетях появились кадры, на которых можно услышать этот звук. В правоохранительных органах сообщили, что сотрудники МЧС и экстренных служб, а также правоохранители выехали на место для проверки информации. В пресс-службе городской администрации также подтвердили выезд оперативных служб на место для проверки поступивших данных.
Реклама
Реклама