12 февраля 2020, 10:42
Специалисты назвали самый безопасный район в Санкт-Петербурге
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти рассказали, в каких районах города самая большая преступность, а в каких — минимальная. Данными поделились с сайтом «Петербургский дневник».
Самый безопасный для жизни район — Приморский. А больше всего уличных преступлений совершается в Невском районе.
За предыдущий год в Питере совершили более 12 тысяч преступлений. Чем выше население в районе, тем больше отрицательных инцидентов там происходит.