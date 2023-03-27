Эксклюзив 27 марта 2023, 12:16 Специалисты МЧС взялись за спасение «Серебряного кита» в Санкт-Петербурге — видео Спасение плавучего ресторана «Серебряный кит» на Неве в Санкт-Петербурге сняли на видео

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге пошел ко дну плавучий ресторан «Серебряный кит». Спасением дебаркадера занялись специалисты МЧС, а прокуратура устроила проверку. «360» показал кадры с места его стоянки.

Плавучий ресторан стоял на Неве недалеко от парка имени Бабушкина у проспекта Обуховской Обороны. Дебаркадер с тремя палубами и трюмом общей высотой 17 метров и площадью около 2800 квадратных метров пустовал, его выставили на продажу в 2022 году. В понедельник петербуржцы заметили, что он наклонился набок и частично ушел под воду.

Реклама

В объектив камеры попало сильное течение на Неве. «Серебряный кит» завалился на левый бок и немного оголил свою подводную часть. Двери плавучего ресторана открыли, на место ЧП приехала группа спасателей и других оперативных служб, а также санкт-петербургский транспортный прокурор Денис Шевченко и старший помощник прокурора Никита Малофеев — надзорное ведомство начало проверку.

По предварительным данным прокуратуры, ледоход повредил понтон, из-за чего в плавучем ресторане около 07:30 произошло подтопление. Никто не пострадал, разлива топлива удалось избежать. В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу заявили, что такие затопления случались каждую весну.