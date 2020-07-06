Специалист подтвердил наличие бубонной чумы у скотовода в Монголии

Он также отметил, что болезнь нашли и у трех человек в регионе Монголии, граничащем с республикой Алтай. Там ежегодно весной прививают жителей.

«Заболевание, естественно, сезонное и проявляется в период, когда животные-носители, например, сурки и суслики, выходят из спячки», — пояснил специалист.

Комитет здравоохранения китайского города Баян-Нур призвал не охотиться на диких животных, так как это может привести к заражению.

По словам Глушкова, взрослого человека болезнь способна убить за 24 часа при отсутствии своевременного лечения. Одни из основных симптомов: повышение температуры, кровохарканье.