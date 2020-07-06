06 июля 2020, 16:17
Специалист подтвердил наличие бубонной чумы у скотовода в Монголии
Эдуард Глушков, глава «Тувинской противочумной станции» Роспотребнадзора, заявил, что у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили бубонную чуму. В связи с этим он предостерег сибиряков от охоты на сусликов. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
Он также отметил, что болезнь нашли и у трех человек в регионе Монголии, граничащем с республикой Алтай. Там ежегодно весной прививают жителей.
«Заболевание, естественно, сезонное и проявляется в период, когда животные-носители, например, сурки и суслики, выходят из спячки», — пояснил специалист.
Комитет здравоохранения китайского города Баян-Нур призвал не охотиться на диких животных, так как это может привести к заражению.
По словам Глушкова, взрослого человека болезнь способна убить за 24 часа при отсутствии своевременного лечения. Одни из основных симптомов: повышение температуры, кровохарканье.