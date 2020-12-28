Специалист назвал причину ЧП с судном «Онега» в Баренцевом море

«Онега» с рыбаками затонула в понедельник, 28 декабря. На борту находились 19 человек. Двоих из них спасли коллеги с другого судна. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. В настоящий момент 17 человек числятся пропавшими без вести. По предварительной информации экстренных служб, эти люди погибли.

Степахно отметил, что судно принадлежит рыболовецкому колхозу имени Калинина Архангельской области.

«Как докладывают диспетчерские службы, все-таки было обледенение — морозы были очень сильные. Наверное, ветер поднялся, корабль сильно накренился и перевернулся», — уточнил специалист.

Он предположил, что льдом покрылись все надстройки «Онеги». Намерзшее необходимо откалывать и обивать, иначе судно может перевернуться.