  • Спецборт санавиации доставил в Петербург впавшую в кому в Турции россиянку

    29 октября 2019, 18:21

    Ирина Нагайникова

    В аэропорт Пулково транспортировали петербурженку, которая впала в кому на отдыхе в Анталье, сообщило ИА «Невские новости».

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    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщила в Twitter о приземлении спецборта в аэропорту Пулково.

    Транспортированная женщина впала в кому в Анталье 18 октября из-за инфаркта головного мозга. На данный момент она по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

    Сообщается, что ее доставят в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе на реанимобиле.