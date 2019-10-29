Спецборт санавиации доставил в Петербург впавшую в кому в Турции россиянку
В аэропорт Пулково транспортировали петербурженку, которая впала в кому на отдыхе в Анталье, сообщило ИА «Невские новости».
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщила в Twitter о приземлении спецборта в аэропорту Пулково.
Транспортированная женщина впала в кому в Анталье 18 октября из-за инфаркта головного мозга. На данный момент она по-прежнему находится в тяжелом состоянии.
Сообщается, что ее доставят в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе на реанимобиле.