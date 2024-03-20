Происшествия 20 марта 2024, 10:57 Спецборт МЧС прибыл в Приамурье из Кузбасса для спасательной операции на шахте «Пионер» МЧС: спецборт для спасательной операции на шахте «Пионер» прибыл в Благовещенск

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Спецборт МЧС России прилетел в Благовещенск для спасательной операции на шахте «Пионер», где из-за обрушения заблокировало горняков. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Из Кузбасса в Амурскую область доставлены дополнительные силы и оборудование для поисково-спасательной операции на прииске „Пионер“», — указали в МЧС.

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Для помощи горнякам в Приамурье по поручению главы МЧС Александра Куренкова направили Ил-76. На нем из Новокузнецка вылетели 30 человек: горноспасатели, шахтовые специалисты и инженеры. Также на борт погрузили аварийно-спасательное оснащение: шламовые насосы, гидравлическое и пневматическое оборудование, приборы рудничного контроля, прибор «видеоглаз», опускающийся на глубину до 300 метров и позволяющий обследовать недоступные места горных выработок.

Обрушение на шахте «Пионер» произошло 18 марта. По предварительным данным, под завалами оказались 13 человек. Из-за происшествия на руднике в Амурской области ввели режим ЧС.

Президент России Владимир Путин поручил сделать все необходимое для спасения заблокированных в шахте людей. Специалисты начали бурить скважину к предполагаемому месту нахождения горняков.