Происшествия 15 августа 2023, 19:53 Спецборт МЧС доставит 17 пострадавших из-за взрыва в Махачкале в Москву МЧС: спецборт перевезет 17 пострадавших после взрыва в Махачкале в больницы Москвы Пресс-служба МЧС

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Спецборт МЧС России доставит 17 пострадавших после взрыва у автозаправки в Махачкале в Москву, сообщила пресс-служба ведомства.

«Самолет Ил-76 МЧС России готов вылететь из аэропорта Махачкала с пострадавшими на борту. Их доставят в лечебные учреждения Москвы», — указали в МЧС.

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По данным ведомства, борт оснастили современным оборудованием, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволят оказать медицинскую помощь во время полета.

Утром 15 августа в Махачкалу прибыл борт МЧС, на котором доставили медиков из Федерального центра медицины катастроф и департамента здравоохранения Москвы. Врачи уже осмотрели пациентов. Уточнялось, что всех пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, перевезут в столичные клиники и федеральные центры.

Взрыв прогремел на окраине Махачкалы вечером 14 августа. Из-за пожара на автосервисе произошла детонация баллонов со сжиженным газом. Жертвами стали 35 человек, в том числе двое детей. Более 100 человек госпитализировали с ранениями.