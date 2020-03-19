Спекулянта медицинскими масками задержали в Москве

Приехавшего на заработки в Москву жителя Саратовской области задержали сотрудники транспортной безопасности на Ленинградском вокзале. Мужчина решил подзаработать и стал продавать медицинские маски. Только вот разрешения на торговлю у него не было.

Нелегального продавца взяли в тот момент, когда он выходил со станции метро «Комсомольская» Кольцевой линии. Как сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО, с собой несостоявшийся продавец нес 50 масок.

Против него составили административный протокол по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения».

В России начался настоящий дефицит медицинских масок из-за распространения коронавируса. Этой ситуацией тут же воспользовались недобросовестные продавцы и спекулянты. Для борьбы с ними сервисы объявлений «Юла» и «Авито» запретили продажу масок на своих площадках на весь период пандемии.