Происшествия 02 февраля 2024, 21:33 Спавшую с мумией мужа россиянку отправили к психиатру Жившую с мумией мужа жительницу Ленобласти отправили к психиатру РИА «Новости»

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Женщину, которая почти четыре года жила и спала в одной кровати с мумией умершего супруга, отправили к психиатру. Ее четырех детей изъяли из семьи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ленинградской области.

«Есть подозрение, что у женщины психическое расстройство, поэтому сейчас ее обследуют психиатры, а дети находятся в ресурсном центре», — рассказал собеседник агентства.

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Накануне в частном доме Гатчинском районе Ленобласти обнаружили мумифицированное тело мужчины 1976 года рождения. По данным СМИ, оно пролежало на двуспальной кровати хозяев больше трех лет. Все это время в доме жила супруга мужчины с четырьмя детьми.

В распоряжении «360» появились кадры мумии, которою хранила супруга. В ногах у трупа лежал так называемый крест Анубиса, который в Древнем Египте считали ключом от Царства мертвых. Женщина верила, что мужчина может воскреснуть. Своим детям она запрещала спрашивать об отце, а комнату с телом запирала на ключ.