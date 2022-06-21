21 июня 2022, 09:48
«Спасти удалось не всех». Советник главы Крыма — о поиске жертв удара по платформам «Черноморнефтегаза»
Советник главы Крыма Крючков: при ударе ВСУ по буровым платформам «Черноморнефтегаза» не все были спасены
Поисковая операция на буровых платформах «Черноморнефтегаза» продолжается. О возможных жертвах сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Спасатели продолжают поиск пострадавших работников в акватории Черного моря.
«По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть», — написал Олег Крючков.
ВСУ атаковали буровые платформы утром 20 июня. По информации властей Крыма, эвакуировали 94 человека. К поисковой операции подключились патрульные суда и авиация. Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что семь человек остаются пропавшими без вести.