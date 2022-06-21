Поисковая операция на буровых платформах «Черноморнефтегаза» продолжается. О возможных жертвах сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Спасатели продолжают поиск пострадавших работников в акватории Черного моря.

«По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть», — написал Олег Крючков.

ВСУ атаковали буровые платформы утром 20 июня. По информации властей Крыма, эвакуировали 94 человека. К поисковой операции подключились патрульные суда и авиация. Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что семь человек остаются пропавшими без вести.